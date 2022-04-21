وقفة احتجاجية في بغداد.. والمالكي يدعو الحكومة العراقية لمعالجة التجاوزات التركية

ونظمت ممثلية اللجنة المركزية المنظمة للتظاهرات في العراق وقفة احتجاجية ضد الهجمات التركية المستمرة على مناطق في جنوب كردستان واحتلال أجزاء كبيرة من الأراضي، أمام مركز تقديم تأشيرات الدخول التركية في العاصمة بغداد، بحسب ما أفادت وكالة روج نيوز.

ورفع المحتجون لافتة مكتوب عليها “الشعب العراقي… يرفض انتهاك سيادة العراق والتوغل في أرضه من قبل القوات التركية”.

فيما علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بشأن هجمات الدولة التركية المحتلة داخل الأراضي العراقية، معبراً عن تضامنه مع كل صوت عراقي حر رافض للتجاوزات التركية على سيادة العراق.

وذكر بيان لمكتب نوري المالكي، أنه “عبّر رئيس ائتلاف دولة القانون عن تضامنه مع كل صوت عراقي حر رافض للتجاوزات التركية على سيادة العراق، مؤكداً وقوفه إلى جنب الذين هجروا من ديارهم وكنائسهم بسبب استمرار الهجوم التركي المدان على مناطق في دهوك، الأمر الذي تسبب بترويع اخوتنا من المسيحيين الامنين المسالمين”.

وأضاف المالكي وفق البيان، “لا ندري ماذا يفكر القائمون على هذه الحرب التركية مع حزب العمال؟، ومتى تنتهي وهل سيبقى شعبنا الكردي والمسيحي تحت وطأة هذه الحرب، يعيشون القلق والحزن والقتل والتشريد؟”.

وتابع، “لقد طفح الكيل سواء بنشر عشرات المقرات للجيش التركي او استمرار القصف للقرى والمزارع، وندعو الحكومة العراقية إلى سرعة معالجة تلك التجاوزات”.

(ش ع)