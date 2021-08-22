وقفة احتجاجية في الرقة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على تل تمر وزركان

ووقف المشاركون من مجلس شباب حزب سوريا المستقبل بالمدينة وريفها ، والعشرات من قوى الأمن الداخلي وقفة احتجاجية في دوار النعيم وسط مدينة الرقة، للتعبير عن رفضهم لجرائم وانتهاكات الاحتلال التركي الممنهج ضد مناطق شمال شرق سوريا.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها " استمرار العدوان التركي على تل تمر وأبو راسين تحدي لمبادئ العدالة الدولية" و "توقفوا عن قتل الأطفال" و" قوات سوريا الديمقراطية ضماناً لوحدة سوريا أرضاً وشعباً"، "أين الضمير الدّولي"، "حبس المياه اغتيال للحياة".

وفي هذا الصدد تحدثت نائبة رئيس حزب سوريا المستقبل لفرع الرقة زليخة عبدي وقالت: "دائماً نحول هذا الدّوار إلى وقفات احتجاجية رفضاً للهجمات على مناطق شمال شرق سوريا، فاستمرار العدوان التركي على تل تمر هو استمرار العدوان على كافة الأراضي السورية".

وأوضحت زليخة أن "هذا إن دلّ يدلّ على تلويح أردوغان لاستعادة مايسمى الميثاق الملّي باجتياح كافة الأراضي السورية التي هي حلم لأردوغان ولحلمه العثماني، ومحاولة لضرب الأمان والاستقرار وتهجير الأهالي من المنطقة عبر قصفها".

وتابعت" كما بينا في الوقفة الاحتجاجية صور تعبيرية حملها مجلس شباب حزب سوريا المستقبل الذين رفضوا أن يرحلوا عن مدنهم وأن يبقوا صامتين ومقاومين لكل الهجمات التركية ولن يهنئوا أو يستكينوا حتّى يتحرر كافة الأراضي السورية".

واختتمت الوقفة بترديد الشعارات التي تندد بالهجمات التركية.

(ر ع/ل)

ANHA