وقفة احتجاجية أمام القاعد الروسية في كوباني للتنديد بمجازر الاحتلال التركي والصمت الروسي

نظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وقفة احتجاجية أمام القاعدة الروسية في قرية إذاعة غرب مدينة كوباني، احتجاجا على مجازر التي ارتكبتها الدولة التركية في عام 2015 ومجزرة قرية حلنج بحق المدنيين.

وتجمع الأهالي على بعد كيلو متر واحد من القاعدة العسكرية الروسية، حاملين لافتة كتب عليها " صمتكم يعني شراكتكم مع الدولة الاحتلال التركية في المجزرة التي ارتكبت في حلنج "، وصور الشهيدات اللواتي استشهدن في مجزرة حلنج، وصور شهداء مجزرة 25 حزيران في كوباني.

وردد المشاركون شعارات تندد بجرائم الاحتلال التركي.

وبعد وصول المحتجين إلى القاعدة الروسية توجه وفد يضم 5 أشخاص إلى داخل القاعدة لتسليم ملف إلى المسؤولين في القاعدة يتضمن تفاصيل الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق المدنيين في كوباني، بينها مجزرة 25 حزيران عام 2015 ومجزرة قرية حلينج في 23 حزيران الجاري.

واجتمع الوفد مع المسؤولين في القاعدة الروسية مدة ساعة ونصف. وقال أعضاء الوفد عقب الاجتماع أنهم سلموا لهم ملفاً يتضمن جرائم الدولة التركي بحق الأهالي المدنيين كما طالبوا الروس بتوضيح موقفهم من هذه المجازر.

ونوه الوفد أن قائد الشرطة العسكرية الروسية أكد أن هدف تواجدهم في المنطقة هي من أجل إحلال السلام، وحماية المدنيين، وأكدوا أنهم سوف يوصلون رسالة الأهالي إلى الجهات المعنية. كما وعدوا بفتح تحقيق لكشف منفذي المجزرة، وأنهم سيعملون من أجل منع حدوث مجازر أخرى.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بالاحتلال التركي.

(ه ح/ك)

ANHA