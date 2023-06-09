وقف إطلاق نار بين طرفي الصراع السوداني لـ 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توصل ممثلي قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد لمدة ٢٤ ساعة.

وتبدأ الهدنة اعتباراً من الساعة السادسة بتوقيت الخرطوم من صباح غد السبت، وفق الوزارة.

ويذكر أنه منذ اندلاع الصراع بين الجانبين يوم 15 نيسان/ أبريل الماضي، تتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع بلا أفق للحلّ.

فيما أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 1800 شخص. إلا أن الأرقام الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، حسب ما أكدت عدة وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

كما تسبّب بنزوح زهاء مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة.

ولم يفِ طرفا الصراع السوداني بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وقبل أكثر من أسبوع انهار آخر اتفاق للتهدئة تمّ التوصل إليه بوساطة سعودية-أميركية على هامش مباحثات استضافتها مدينة جدة.

فأعلنت الرياض وواشنطن تعليق المباحثات، لكنهما حضتا الطرفين على العودة إلى طاولة الحوار.

(د ع)