وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة.. مطالب اللجنة العسكرية الليبية

واختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، اليوم، اجتماعاتها التي استمرت على مدار ثلاثة أيام. وكلّفت القوة العسكرية المشتركة، بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها، واختارت مدينة سرت بوسط ليبيا، مقرًّا لقيادة هذه القوة.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد قررت، مساء الثلاثاء، تمديد اجتماعاتها لتنتهي اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة الملفات العالقة، وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة في بيانٍ لها إنها ستكثف جهودها لتسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، داعية الدول المنخرطة في النزاع الليبي إلى إخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورًا من الأراضي الليبية.

وأكدت أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية في ليبيا لتسهيل فتح الطريق الساحلي، محذرةً من أنه إذا لم تثمر خطواتها عن فتحه ستعلن المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورحبت اللجنة العسكرية المشتركة بقرار مجلس الأمن الصادر في 16 نيسان/ أبريل الجاري بشأن ليبيا، والذي دعا فيه الدول الأعضاء الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد الأفريقي.

وفي نفس السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعًا غير رسمي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وملف المرتزقة.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن أعضاء مجلس الأمن سيناقشون ملف المرتزقة وسبل مواجهة هذا التحدي وتأثيره على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش سيقدم إحاطة بالخصوص.

(د ع)