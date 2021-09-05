وقف المرأة الحرة ينهي حملته الصحية (كوفيد 19) والفكرية (المرأة والعائلة)

وأدلى الوقف ببيان إلى الرأي العام، اليوم الأحد، حول حملته الصحية والفكرية التي أطلقها في الأول من حزيران العام الجاري.

وقرئ البيان من أمام مركز الوقف بمدينة قامشلو، من قبل الإدارية في وقف المرأة الحرة في سوريا، وفاء حسين.

وجاء في مستهل البيان: "نحن وقف المرأة الحرة في سوريا بدأنا بحملة فكرية وصحية على مدار ثلاثة أشهر، من 1 حزيران 2021 لغاية 1 أيلول 2021".

وتابع البيان "الحملة الصحية كانت بعنوان (كوفيد 19) والفكرية كانت بعنوان (المرأة والعائلة)".

وبحسب الوقف؛ فإن الحملة شملت العديد من المناطق والمراكز وبشكل خاص القرى. وذكر أن عدد المحاضرات التي تم إلقاؤها بلغ (206) محاضرات في كل من الحسكة، ديرك، قامشلو والمناطق التابعة للمدن المذكورة.

ووفقاً له؛ فإن عدد الحضور في المحاضرات بلغ (3688) شخصاً.

(س ب/س ر)

ANHA