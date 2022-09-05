وقف المرأة الحرة يفتتح معرضاً  للأعمال اليدوية في منبج

المعرض يضم مجسمات وأشغالاً يدوية للزينة، صنعت من مواد تالفة، ويهدف لإظهار جمال الأعمال اليدوية وينمي المواهب لدى النساء.

شاركت في المعرض نساء من كوباني ومنبج، ويقام في مركز وقف المرأة الحرة وسط مدينة منبج، وحضر الافتتاح اليوم عضوات من مؤسسات المجتمع المدني ولجان المرأة.

وخلال الافتتاح تحدثت الإدارية في وقف المرأة الحرة في منبج هاجر ناصيف، وقالت:" نسعى لمساندة المرأة وتطوير مهاراتها ووقف المرأة يدعم المرأة ويعمل على تطوير مهاراتها "

هذا وافتتح المعرض الأول في مدينة كوباني والثاني في بلدة صرين في حين شهدت ناحية قناية التابعة لكوباني افتتاح الثالث وضم أيضاً العديد من الأعمال اليدوية.

شريط الافتتاح قص من قبل شقيقة الشهيدة نادين الخشان، نسرين الخشان، ثم جال الحضور أرجاء المعرض.

ومن المقرر أن يستمر المعرض يوم غد الثلاثاء.

(كروب /سـ)

ANHA