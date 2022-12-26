وقف المرأة الحرّة في سوريا يقدّم دورات تدريبيّة لنحو 12 ألف شخصاً

تأسّس وقف المرأة الحرّة الذي يهدف إلى تطوير المرأة على الصعيد الاقتصادي، والثقافي، الاجتماعي والصحّي، عام 2014 في قامشلو.

سُمي الوقف أولاً باسم "وقف نساء روج آفا" ولكن مع توسّع أعماله ونشاطاته، قرّر في كونفرانسه لعام 2021 تغيير اسمه إلى "وقف المرأة الحرّة في سوريا"؛ وذلك بهدف مخاطبة جميع النساء في سوريا، كما يسعى إلى التواصل مع المنظمات والمؤسسات النسائيّة في باقي البلدان؛ لتسليط الضوء على مشاكل المرأة في سوريا والشرق الأوسط.

يؤدي الوقف أعماله ونشاطاته، تحت شعار "المرأة الحرّة أساس المجتمع الحر"، وافتتح أفرعاً له في كلّ من الرقّة، والطبقة، ودير الزور، وكوباني، وديرك، وكركي لكي، والحسكة، وفي مخيمات (واشو كاني، كري سبي، الهول وروج)، بالإضافة إلى تنفيّذ عشرات المشاريع الثقافية والصحيّة والاجتماعيّة في هذه المناطق.

وفي نفس السياق، افتتح عدد من المراكز الصحيّة، ورياض الأطفال، ودور للأيتام، ومعامل نسائيّة، ومعاهد موسيقيّة في المنطقة، إلى جانب إعطاء دورات تعليميّة وتدريبيّة لآلاف النساء في مخيمات وقرى وبلدات ومدن شمال وشرق سوريا.

ونفّذ وقف المرأة الحرّة في سوريا والذي جذب الانتباه إليه بمشاريعه وأعماله على مدار الـ 7 أعوام، العديد من الأعمال والمشاريع خلال العام الحالي.

أعمال عام 2022

يسيّر وقف المرأة الحرّة في سوريا، أعماله ونشاطاته تحت مسمّى اللجان الصحيّة، والتعليمية، والقانونيّة والاقتصاديّة. وفي إطار برامج العمل المعتمدة، تعمل كلّ لجنة على تقديم دوراتٍ للمرأة والطفل وتعليمها من جهة ومحاولة حلّ المشاكل من جهةٍ أخرى.

الصحّة

افتتحت لجنة الصحّة خلال هذا العام، دورات للنساء والرجال عن الإجراءات الوقائيّة الضرورية، وكيفية التعامل مع الأمراض والقيام بالإسعافات الأوليّة من جهة، وتأهيل مسؤولي صحّة قادرين على تقديم الإسعافات الأوليّة والخدمات الصحيّة اليوميّة عبر دوراتها التي تستمرّ لثلاثة أشهر من جهة أخرى. وفي سياق برامج العمل هذه، تمّ تدريب ألف و679 شخصاً بينهم 716 امرأة.

وقد أجرت العيادة المتنقّلة التابعة لفرع ديرك خلال هذا العام، معاينات ومعالجاتٍ طبيّة لألف و326 مريضاً في 219 قرية، فيما أجرت المراكز الصحيّة الموجودة في كلّ من قامشلو، والحسكة وكركي لكي معايناتٍ ومعالجات طبيّة لـ 5 آلاف و195 مريضاً من النساء والأطفال.

ويخطّط الوقف لافتتاح مركزٍ صحّي خاص بالنساء والأطفال في كوباني العام المقبل.

كما افتتح وقف المرأة مراكز للعلاج بالطبّ البديل في ناحية الدرباسية ومدينة الحسكة، ويخطّط لافتتاح مراكز مماثلة في كل من قامشلو وديرك خلال العام المقبل.

التوعية

إنّ الدورات التوعويّة من الأعمال المهمّة للوقف، وافتتح الوقف هذا العام العديد من الدورات التوعويّة المتعلّقة بمناهضة عقلية الهيمنة الأبويّة والنظام الذكوري، بالإضافة إلى دوراتٍ تتعلّق بالمجتمع والأسرة والزواج والحياة الندية الحرة والدفاع. وفي هذا الإطار تمّ إجراء دورات تدريبية للنساء والرجال في كافة المراكز التابعة للوقف في شمال وشرق سوريا. كما أُجرى دورات للأطفال في رياض الأطفال والمراكز الموسيقيّة. وشملت هذه الأعمال عامةً 381 دورةً تدريبيّة دُرّب خلالها ألفان و755 شخصاً.

الاقتصاد

وفي إطار مشروع تمكين المرأة من المشاركة في الإنتاج الاقتصادي واتّخاذ قرارات في الحياة الاقتصاديّة، اُفتتح الوقف دورات للخياطة ولتصفيف الشعر، ونفّذ عدداً من المشاريع، إذ تمّ تدريب 625 امرأة على الخياطة و345 امرأة على تصفيف الشعر.

كما يقدّم الوقف مساعدات مالية لـ 3 طلبة محتاجين في جامعة روج آفا سنويا وتواصل هذه المساعدة حتى تخرجهم.

(ر)

ANHA