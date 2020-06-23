وليد المعلم: نحن معتادون على العقوبات وتركيا تغزو وتحتل دول عربية

وقال المعلم خلال مؤتمر صحفي اليوم، في العاصمة السورية دمشق "إن آثار قانون قيصر كبيرة على الشعب السوري ولكن نحن معتادون على العقوبات".

وأضاف "بدأنا بإجراءات للتصدي لقانون قيصر الأميركي وللعقوبات بالحوار مع الأصدقاء لمواجهته".

وفيما يخص الشأن الليبي قال المعلم "إننا ندعم الجيش الوطني والمؤسسات الليبية ونحرص على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية".

وأشار المعلم إلى "أن سورية تقف إلى جانب الأشقاء في مصر لدعم أمنهم الوطني, وأنها جاهزة لكل ما تحتاجه مصر".

وتابع المعلم: “تحتل تركيا أراضي في سورية، ودروس التاريخ علمتنا أن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وسيادتها تنتصر في نهاية المطاف، مهما طال الزمن”.

ووصف المعلم الهجمات التركية على جنوب كردستان بأنها غزو, وقال إن تركيا تحاول إعادة الأطماع العثمانية.

(ي ح)