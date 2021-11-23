ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا غدًا

ويبحث ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة مع أردوغان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع أردوغان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

هذا ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر عن مسؤولين تركيين أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور تركيا ربما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

(ش ع)