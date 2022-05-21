وكالتنا توثق جرائم الحرب التركية في قرية الدردارة

تعرضت قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر التابعة للريف الشمالي الغربي لمقاطعة الحسكة، أمس، لقصف بري عنيف بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في ظل تصعيدهم العسكري المستمر على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا.

استطاع مراسلنا اليوم السبت، الوصول إلى قرية الدردارة ليرصد ما خلّفه القصف التركي من دمار لحق بالقرية، وأكد أن القصف تسبب بتدمير مدرسة القرية وأغلب المنازل فيها، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمسجدها، إلى جانب تدمير شبكات التوتر العالي التي تغذي القرية بالكهرباء بشكل شبه كامل.

ولم يستطع مراسلنا الوصول إلى جميع المنازل التي تم استهدافها، أو التجول بحرية في القرية، بسبب التحليق المكثف للطائرات المسيّرة للاحتلال في سماء المنطقة، واستهدافها لأي تحرك فيها.

وتظهر المشاهد المصورة التي وثقتها وكالتنا حجم الدمار الذي خلفه القصف، والأضرار التي لحقت بمنازل وممتلكات المواطنين، والمنشآت الحيوية من المؤسسات الخدمية والتعليمية ودور العبادة.

ويحاول جيش دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها منذ احتلالهم لمنطقة سري كانيه عام 2019، احتلال هذه القرية، لموقعها الاستراتيجي والجغرافي المهم، ووقوعها على الطريق الواصل بين ناحيتي تل تمر وزركان.

(أم)

ANHA