وكالتنا توثق اسمي مصابين من قوات حكومة دمشق في القصف على قرموغ

وصباح اليوم، أفاد مجلس كوباني العسكري أن قصفاً جوياً بالطائرات الحربية استهدف قرية قره موغ شرق مدينة كوباني 14 كم قبل لحظات أودى بحياة عنصرين من قوات حكومة دمشق.

وبحسب المجلس العسكري فإن الطائرات الحربية التركية نفذت عدة غارات على أطراف قرية قره موغ الآهلة بالسكان، في وقت تعرضت فيه قرى جيسان وتل شعير وزور مغار في مقاطعة كوباني إضافة للمدخل الغربي للمدينة للاستهداف من قبل الاحتلال .

مراسلو وكالتنا في كوباني حصلوا على اسمي مصابين من قوات حكومة دمشق، أصيبا في القصف على قرموغ، أثناء وصولهم إلى مشفى كوباني لتلقي العلاج.

ووفق المراسلين فإن المصابين هما "محمد عبد المعطي رستم 33 عاماً، وباسل شيخ 35 عاماً"

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ANHA