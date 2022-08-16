وكالتنا توثق أسماء جرحى قوات حكومة دمشق جراء الغارات التركية على ريف كوباني

وقتل 16 عنصراً من قوات حكومة دمشق إثر 3 غارات جوية نفذها الاحتلال التركي بطائرات حربية ظهر اليوم الثلاثاء استهدفت تلة جارقلي غربي مقاطعة كوباني.

ونقل المصابون إلى مشافي مدينة كوباني لتلقي العلاج وهم كل من أحمد محمد سعيد ٢٢ عاماً، معتصم باغاجاتي ٣٢ عاماً

وغياث نجار المصري ٢٧ عاماً.

هذا وقصف الاحتلال التركي من قواعده العسكرية عدداً من أحياء مدينة كوباني صباح اليوم، إلى جانب قرى سفتك، زور مغار، بياضية، كور علي، شيوخ تحتاني، شيوخ فوقاني وجارقلي في الريف الغربي، بالإضافة إلى قريتي قره موغ وكوران في الريف الشرقي.

وأسفر القصف المدفعي والصاروخي التركي عن استشهاد طفل وجرح 4 مواطنين آخرين بينهم امرأة.

(كروب)

ANHA