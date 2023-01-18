وكالتنا توثق أسماء أحد المصابين جراء هجوم جوي تركي

هذا واستهدفت مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارة اليوم الأربعاء، عند استراحة "آري" في مفرق قرية معشوق 7 كم شرق تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو.

وأسفر الهجوم بحسب مراسلنا عن إصابة المواطن أحمد السالم 45 عاماً من قرية كري مركي الواقعة شرق تربه سبيه والذي كان بالقرب من السيارة المستهدفة لحظة الاستهداف، إضافة إلى إصابة أشخاص كانوا يستقلون السيارة، بحسب المعلومات الاولية.

وتم نقل المصاب إلى مشفى في مدينة قامشلو لتلقي العلاج.

فيما لم تصدر قوى الأمن الداخلي إلى الآن أي بيان بخصوص الهجوم وتفاصيله.

(آ)

ANHA