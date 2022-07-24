وكالتنا توثق آثار الدمار نتيجة قصف الاحتلال التركي لقرية المجيبرة بريف تل تمر

استطاع مراسل وكالتنا الوصول إلى قرية المجيبرة الواقعة شمال شرق ناحية تل تمر على الطريق الدولي m4 الواصل بين ناحية تل تمر ومدينة قامشلو، بعد تعرضها صباح اليوم لقصف عنيف من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وبحسب ما أوضحه مراسلنا أن القرية تعرضت لقصف ممنهج بأكثر من 30 قذيفة صاروخية، استشهد على إثرها الشاب حسين إبراهيم حبوش، وأصيب شخصان آخران.

ولفت مراسلنا من خلال تجوله في القرية إلى أن الاحتلال تسبب بتدمير عدد من المنازل .

وشهدت ناحية تل تمر صباح اليوم الأحد، قصفاً مكثفاً من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته لكامل القرى الواقعة على خطوط التماس معه.

ANHA