وكالتنا توثق أعداد الشهداء والمصابين في تل تمر وزركان جراء هجمات الاحتلال التركي

شن الاحتلال التركي ومرتزقته هجمات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، امس الثلاثاء، على ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمقاطعة الحسكة، وتسببت باستشهاد 4 مواطنين، وإصابة 7 آخرين، من بينهم ثلاثة أطفال، فيما خلّف القصف أضراراً جسيمة بممتلكات الأهالي.

واستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية زركان وقراها في تمام الساعة الـ 3عصراً، ليستمر القصف عدة ساعات متواصلة، مستهدفاً ثلاثة محاور للناحية وهي المحور الغربي والشمالي والجنوبي.

وخلال قصفه لناحية زركان، استهدف الاحتلال ومرتزقته الحي الغربي في مركز ناحية زركان، بالإضافة إلى استهداف قرى (أم حرملة، ومزرة، وتل أمير، وتل الورد، الربيعات، الأسدية)، ليتسببوا باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في ممتلكات الأهالي.

ووثقت وكالتنا أسماء الشهداء وهم:

* فصلة العيد (60 عاماً)، وابنتها ملكة أحمد العيد (30 عاماً) من أهالي قرية الربيعات.

* محمد خير عليان (58عاماً) وصالح حميد من أهالي قرية الأسدية.

فيما أصيب:

* علي العيد (45 عاماً)، جوري العيد (11 عاماً)، جودي العيد (4 أعوام)، أحمد العيد (11 عاماً) في قرية الربيعات جنوب زركان.

* أحمد محمد الفارس (50 عاماً) في قرية تل الورد.

* روزا دياب (35 عاماً) في مركز ناحية زركان، كما أصيبت حمدة فارس.

ونقل المصابون جميعاً إلى مشافي مدينتي قامشلو والحسكة وناحيتي الدرباسية وتل تمر.

* كما أصيب ثلاثة من قوات حكومة دمشق من الفوج الثالث، عرف منهم فراس عبد الرحمن.

وفي تمام الساعة الـ 5 والنصف مساء، وسّع الاحتلال التركي ومرتزقته من قصفهم ليستهدفوا قرى ناحية تل تمر الشرقية والغربية، حيث استهدفوا قريتي تل شنان وتل جمعة الآشوريتين، وقرى أم الكيف وتل كرابيت والطويلة.

وتسبّب القصف بأضرار مادية بممتلكات المدنيين، بالإضافة إلى إصابة اثنين من قوات حكومة دمشق في قرية أم الكيف نقلا على إثرها إلى مشفى الشهيدة ليكرين في تل تمر.

(س ر)

ANHA