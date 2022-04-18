وكالتنا توّثق جرائم الحرب التركية في زركان

وعاود صباح اليوم، جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف واستهداف مركز ناحية زركان وريفها التابعة لمقاطعة الحسكة، بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، وتركز القصف على مركز ناحية زركان وقراها "أسدية وخضراوي ودادا عبدال وربيعات وخربة شعير".

وخلف القصف، أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين ضمن القرى المستهدفة، وفي المراكز الخدمية ضمن مركز الناحية، حيث استهدف القصف بلدية الشعب في ناحية زركان مما ألحق بها دمار كبير أيضا حسب ما يتضح ضمن الصور.

ووفق القانون الدولي فإن استهداف المرافق الخدمية هي جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي، لكن المؤسسات الدولية تبيح لتركيا ارتكاب جميع انواع الجرائم عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي وشمال وشرق سوريا.

(ب ح/أم)

ANHA