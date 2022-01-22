وكالتنا تستضيف فرهاد شامي ضمن برنامج خاص للحديث عن هجمات داعش وتركيا الأخيرة

شن مرتزقة خلايا داعش الإرهابية مساء 20 كانون الثاني الجاري هجوماً على سجن الصناعة في مدينة الحسكة. ولمواجهة الهجمات سارعت قوات الأمن الداخلي على الفور إلى التدخل والبدء بعملية. العملية مستمرة حتى الآن. وبالتزامن مع هذا الهجوم هاجمت دولة الاحتلال التركي كلاً من تل تمر وشنكال، كما عملت على زيادة عدد قواتها بالقرب من تل تمر.

ما هو الخطر الذي يشكله سجن الصناعة والمخيمات التي تضم المرتزقة؟

على ماذا تدل هذه الهجمات المتزامنة؟

إلى أي درجة للقوى الدولية يد في هذه الهجمات؟

كيف ستكون التحركات بعد الآن ؟

كل هذه الأسئلة سيجيب عنها مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي خلال برنامج خاص لوكالتنا.

يبث البرنامج الخاص الليلة الساعة الـ 20:00 بتوقيت روج آفا على موقع وكالتنا وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يمكنكم متابعة البرنامج على الروابط التالية:

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

https://www.facebook.com/kuhawarnews

https://www.hawarnews.com/kr/

ANHA