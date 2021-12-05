وكالتنا ترصد كيفية تحويل الاحتلال التركي منازل المدنيين بريف سري كانيه إلى قواعد عسكرية

مع بدء جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا، وبعد احتلالهم لمدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض أواخر عام 2019، لجأت دولة الاحتلال لتهجير السكان الأصليين في المنطقة عن ديارهم، وبشكل خاص سكان القرى، لتحولها مؤخراً إلى قواعد وثكنات عسكرية.

وكشف مراسل وكالتنا، ذلك بعد تمكنه من الوصول إلى إحدى أقرب النقاط للقرى الشرقية لناحية سري كانيه المحتلة، والواقعة تحت احتلال جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من خلال رصد مصور، يوثق إقدام الاحتلال التركي على جرف عدد من القرى شرقي مدينة سري كانيه وتحويلها بشكلٍ كامل لقواعد عسكرية.

ووثق خلال رصده جرف دولة الاحتلال التركي المنازل في قرية العزيزية الواقعة شرقي ناحية سري كانيه المحتلة، وكذلك قرية العريشة، وقرية الداودية، وتحويل منازل المدنيين المتبقية فيها إلى نقاط عسكرية.

ورصد قيام الاحتلال التركي ومرتزقته، ببناء السواتر وتحصين نقاطهم ضمن منازل وممتلكات المدنيين في القرى آنفة الذكر، بعد إفراغ القرى من قاطنيها.

(أم)

ANHA