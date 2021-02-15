وكالتنا ترصد إحدى القرى التي حوّلها الاحتلال لقاعدة عسكرية في ريف تل تمر

تسبّبت جرائم ومجازر الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" بنزوح الآلاف من أهالي قرى مدينة سري كانيه المحتلة.

ومع تمركز الاحتلال التركي ومرتزقته في القرى، قاموا بجرف المنازل بشكلٍ كلي وتحويلها إلى قواعد عسكرية، وغرف عمليات بينها وبين الفصائل المرتزقة بعد نهب ممتلكاتها وأثاثها.

وفي هذا الإطار حول الاحتلال التركي ومرتزقته عشرات القرى في كل من ريف مدينة سري كانيه المحتلة وناحية تل تمر وزركان إلى قواعد وثكنات عسكرية.

وكالتنا استطاعت الوصول إلى خطوط التّماس ورصد إحدى القرى التي حوّلها الاحتلال التركي إلى قاعدة عسكرية.

وأفاد مراسلنا أن القرية التي تم رصدها هي قرية العزيزية الواقعة جنوب غرب ناحية تل تمر بمسافة 12 كم، وتتبع إداريًّا لمدينة سري كانيه المحتلة.

وأضاف مراسلنا أنه تم جرف منازل القرية وتدمير بعضها من قبل الاحتلال التركي الذي عمد إلى رفع السواتر الترابية وتحويلها إلى قاعدة عسكرية.

وأكدت مصادر مطلعة لمراسل وكالتنا أن الاحتلال حوّل قرية الداودية وقرية باب الفرج ومريكيز أرمن وعنيق الهوى وتلة قرية العامرية إلى قواعد وثكنات عسكرية، بالإضافة إلى المدارس الموجودة في تلك القرى.

(هـ ن)

ANHA