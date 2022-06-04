وكالتنا ترصد آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال التركي على قرى مقاطعة الشهباء

تعرضت قرى أم الحوش، وأم القرى، وحربل، ومحيط قرية تل قراح ومحيط ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء لقصف عنيف اعتبار من مساء يوم أمس.

أسفر القصف الذي طال قريتي أم الحوش وأم القرى عن إصابة المواطن يونس داود (33 عاماً) بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى مشفى آفرين لتلقي العلاج، ومن ثم إلى مشافي مدينة حلب، وبحسب مشفى آفرين، فإن حالته الصحية غير مستقرة.

كما ألحق القصف أضراراً مادية بممتلكات المواطنين، حيث تم إعطاب سيارة المواطن (يونس داود)، وإلحاق أضرار بمنزله.

وسقطت نحو 5 قذائف في محيط منزل المواطن المهجر (عمر شريف) ما أجبره على إخلاء المنزل.

في هذا السياق، قالت والدة المواطن المصاب يونس داود، حنيفة إبراهيم، إن الاحتلال التركي استهدف قرية أم القرى مساء يوم أمس الجمعة بعشرات القذائف.

وأشارت إلى أن الاحتلال التركي استهدف منزلهم بقذيفتين، أدتا إلى إصابة ابنها يونس وإلحاق أضرار كبيرة بالمنزل وإعطاب سيارتهم.

وأوضحت حنيفة إبراهيم إن حالة ابنها غير مستقرة بعد بقائه ساعتين في غرفة العمليات، وفق الإمكانات المتوفرة، لينقل بعدها إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج.

من جانبه، قال المواطن عمر شريف، إنه ومنذ عدة أيام يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قريتهم ومنازلهم بشكل مكثف، بهدف إفراغها من أهلها وتهجيرهم.

وأكد شريف أنهم في خطر كبير منذ تهجيرهم من عفرين إلى مقاطعة الشهباء، بسبب قصف الاحتلال التركي الهمجي على القرى الآهلة بالسكان، مشيراً إلى أنهم يتوجهون إلى الأماكن الأكثر أماناً مع ساعات المساء الأولى، ويعودون إلى منازلهم في الصباح.

هذا ورصدت وكالتنا بالصور والفيديو آثار الدمار الذي خلفه قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قريتي أم القرى وأم الحوش في مقاطعة الشهباء.

(ك)

ANHA