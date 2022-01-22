وكالتنا ترصد آخر التطورات في محيط سجن غويران

تمكنت قوى الأمن الداخلي بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية منذ اندلاع تلك الاشتباكات، من حصر مرتزقة داعش في حي الزهور والأبنية المجاورة لسجن غويران في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة.

وبالتزامن مع الاشتباكات المستمرة، تستمر قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة بفرض حظر التجول ضمن المدينة حفاظاً على سلامة المدنيين ولحصر تحركات المرتزقة خارج أسوار سجن غويران.

ولجأت خلايا داعش في حي الزهور، إلى استهداف المواطنين الرافضين اختباء المرتزقة في منازلهم، ونتيجة إطلاق النار العشوائي لترهيب المواطنين، استشهد 3 مواطنين، وفق بيان لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، يوم أمس الجمعة.

واستخدمت يوم أمس خلايا مرتزقة داعش المهاجمة بعد حصرها، المدنيين في حيّ الزهور وبعض المناطق في الجهة الشمالية للسجن كدروع بشرية، لعرقلة عمليات تمشيط قوات سوريا الديمقراطية التي انطلقت في المنطقة.

بالمقابل سهّلت قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية عملية خروج المدنيين من المنطقة، وسط إجراءات أمنية مشددة، للحيلولة دون استخدامهم من قبل خلايا مرتزقة داعش كدروع بشرية.

وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان لها على مواقعها الرسمية، أن خلايا مرتزقة داعش منعت مغادرة أكثر من 289 أسرة من حي الزهور غرب السجن، للوصول إلى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة قواتها.

وحسب البيان نفسه، فقد حصلت تصفيات داخلية بين مرتزقة داعش في سجن الصناعة بغويران، حيث قُتل 7 مرتزقة ممن حاولوا التقدم نحو قوات سوريا الديمقراطية لتسليم أنفسهم.

وتحاول قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية دفع خلايا مرتزقة داعش إلى الاستسلام، دون اللجوء إلى عمليات عسكرية كبيرة.

وأدت الاشتباكات منذ اندلاعها إلى إصابة ٧ من قوى الأمن الداخلي واستشهاد العضو خالد العليوي، حسب ما كشف عنه المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا.

وأفشلت قوات سوريا الديمقراطية محاولة فرار أكثر من 120 مرتزقاً من داعش المحتجزين في سجن الصناعة في غويران، حسب المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال تغطية هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في غويران في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة، أصيب، يوم أمس الجمعة، مراسل وكالتنا باسل رشيد بطلقتين، إحداها في منطقة الصدر وأخرى في البطن، بالإضافة إلى شظايا في أنحاء متفرقة من جسمه، نقل على إثرها إلى المشفى، وقال الأطباء أن وضعه مستقر.

(أم)

ANHA