وكالتنا تحصل على مقاطع فيديو تظهر قطع الاحتلال ومرتزقته أشجار عفرين

مصدر خاص، نقل لوكالتنا أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قطعوا أكثر من 5 آلاف شجرة حراجية في الغابات الحراجية في ناحية موباتا، مستخدمين مناشير آلية وآليات ثقيلة.

وتظهر في المقاطع، الأشجار التي تم قطها وكيف جمعها المرتزقة، والاعتداء الوحشي من قبلهم على الغابة وتخريبها.

وقبل أسبوعين، قطعت الآلاف من الأشجار الحراجية في الغابة التي تطل على بحيرة ميدانكي في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.

هذا ويتعمد الاحتلال التركي تخريب طبيعة عفرين، وقطع الأشجار لبيعها كحطب في الأسواق التركية بعد نقل أطنان من الحطب من عفرين إلى الأراضي التركية، بينما يتاجر بها مرتزقتها في المناطق السورية المحتلة الأخرى أيضاً.

(غ ع/سـ)

ANHA