وكالتنا تبث برنامجاً حول بناء الجدار بين شنكال وروج آفا وموقف العشائر العربية منه

وتستمر أعمال الحكومة العراقية بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي في بناء جدار فاصل على الحدود ما بين شنكال وشمال وشرق سوريا، يترافق ذلك مع وضع أسلاك شائكة بعمق 5 كم داخل أراضي شنكال بالتوازي مع الجدار.

هذا ويزيد الجيش العراقي من ضغطه على أهالي القرى القريبة من الحدود وخصوصاً العربية وتهديدهم بشكل مباشر في عدم الخروج في أي فعاليات تناهض بناء الجدار وحصار شنكال.

وحول ذلك، تستضيف وكالتنا عبر برنامج خاص اليوم وفي تمام الساعة 17:00 بتوقيت قامشلو، الشيخ حامد الفرج، شيخ عشائر الولدة.

ويبث البرنامج على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لوكالتنا:

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

https://www.facebook.com/hawarnews

https://hawarnews.com/ar/

(ي ح)