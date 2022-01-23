وكالتنا تبث برنامجا خاصا مساء اليوم حول هجمات سجن الحسكة

وتشن خلايا داعش، هجمات على سجن الصناعة في الحسكة والذي يحتجز فيه مرتزقة داعش.
ويأتي ذلك بالتزامن مع هجمات للاحتلال التركي على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية.
-ماذا كان مخطط من وراء هذه الهجمات؟
-كيف استعاد داعش نشاطه؟
- ما هو المطلوب من المجتمع الدولي لحل هذه المعضلة؟
كل هذا وأسئلة أخرى نناقشها مساء اليوم وفي تمام الساعة 20:00 بتوقيت قامشلو، مع الباحث المصري في الجماعات الإسلامية، الدكتور مصطفى أمين.
(ي ح)
ANHA
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