وكالتنا تبث برنامج خاص حول الهجمات على شنكال ودور PDK وحكومة مصطفى الكاظمي

تستمر حملات الإبادة ضد المجتمع الإيزيدي لكن بأساليب أخرى وبمشاركة قوى مختلفة.

برنامجنا الذي سيبث اليوم سيتمحور عن المقاومة التي يبديها المجتمع الإيزيدي تجاه حملات الإبادة المستمرة، والأهداف التي يسعى المهاجمون لتنفيذها في شنكال، ودور الديمقراطي الكردستاني في الهجمات ومحاولته إفراغ شنكال من أهلها، إضافة للحديث عن الهجمات المتزامنة التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا وشنكال ومناطق الدفاع المشروع، وما الواجب فعله من قبل الإيزيديون للوقوف أمام الإبادة.

هذا وسيبث البرنامج عصر اليوم، الساعة 19.00 بتوقيت قامشلو، ويمكن متابعته على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لوكالتنا:

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(سـ)

ANHA