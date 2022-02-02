وكالتنا تبث الليلة برنامجاً للحديث عن هجمات دولة الاحتلال التركي

شنت طائرات الاحتلال التركي ليلة أمس، هجمات على قضاء شنكال وشمال وشرق سوريا ومخيم مخمور، بعيد ساعات من إعلان الإدارة الذاتية هزيمة مرتزقة داعش وإفشال مخططهم.

مراقبون يرون أن هذه الهجمات للانتقام من الهزيمة التي أُلحقت بداعش، وأن استهداف الشعوب التي حاربت داعش دليل على العلاقة الوطيدة ما بين تركيا والمرتزقة.

وتزامنت الهجمات مع اقتراب ذكرى الـ 23 للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان.

للحديث عن ذلك، يشارك في برنامج الليلة، الصحفي مصطفى علو.

وستبث الحلقة في الساعة 20.00 من مساء اليوم.

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(سـ)

ANHA