وكالة: طهران لن تشغل كاميرات وكالة الطاقة الذرية حتى إحياء الاتفاق

وبحسب رئيسِ منظمةِ الطاقةِ الذريّةِ الإيرانية محمد إسلامي، فإنَّ بلادَه أبلغت الوكالةَ الدوليَّةَ للطاقة الذرية أنها أزالت معداتٍ تابعةً لها شملت 27 كاميرا تمَّ تركيبُها بموجبِ الاتفاقِ بعد أن مرّرت الوكالةُ قراراً ينتقدُ طهران في شهر حزيران، مشيراً بأنَّ كاميرات الوكالة لن تعودَ للعملِ إلّا إذا تمَّ التوصّلُ لاتفاقٍ مع القوى العالمية.

في السياقِ نفسه، اتهم المتحدثُ باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مديرَ الوكالةِ الدولية للطاقة رافائيل غروسي بأنَّ لديه آراءً وصفها بغيرِ الاحترافية والظالمة بشأنِ برنامج إيران النووي على حدِّ تعبيره.

وخلال مؤتمرٍ صحفيٍّ أسبوعيٍّ قالَ كنعاني إنَّ بلادَه تأملُ في العودة للاتفاقِ النوويّ إذا ما أظهرت الولاياتُ المتحدة حُسنَ النية، مؤكداً بالوقت نفسه أنَّ طهران لن تتسرّعَ في المباحثاتِ الهادفةِ لإحياء الاتفاقِ رغمَ “الضغوط” الغربية.

وكان مديرُ وكالةِ الطاقة الذرية رافائيل غروسي قد صرّح مؤخراً لصحيفة “إلباييس” الإسبانية بأنَّ برنامجَ إيران النووي “يتقدَّمُ بسرعة”، وأنَّ رصدَ الوكالة لما يجري هناك محدودٌ للغاية.