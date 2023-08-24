وكالة: بريكس تعتزم دعوة السعودية للانضمام إليها

تعتزم دول مجموعة بريكس دعوة السعودية للانضمام إليها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ اليوم، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وذكرت الوكالة أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع المجموعة، وسيكون هذا أول توسع منذ عام 2010.

وأضافت الوكالة أن مصر أيضاً يجري دعوتها للانضمام إلى المجموعة إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.

ومن جهتها، نقلت شبكة روسية عن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوز، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات للانضمام إليها.

هذا وانطلقت الثلاثاء في جنوب أفريقيا قمة "بريكس" التي تستمر حتى اليوم الـ 24 من الشهر الجاري.

(م ش)