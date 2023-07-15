وكالة: برلمان تركيا يتخذ خطوة لتسريع انضمام السويد للناتو

سمح البرلمان التركي للجنة الشؤون الخارجية بالعمل خلال العطلة الصيفية للبرلمان، والتي تستمر لأكثر من شهرين، ما يمكن من تسريع إجراءات مصادقتها على عملية انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة بلومبرغ الأميركية.

وذكرت الوكالة أن "القرار تم نشره في الجريدة الرسمية في تركيا، السبت، ما يمهد الطريق نحو بدء المناقشات في البرلمان بشأن انضمام السويد للناتو دون تأجيل، بمجرد طلب الحكومة ذلك".

أضافت الوكالة أن القرار جاء بعد تصويت من أعضاء البرلمان، قبل دخولهم في عطلة بداية من السبت وحتى الأول من تشرين الأول.

تأتي هذه التطورات بعد موافقة أنقرة على انضمام الدولة الإسكندنافية للحلف، وإصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، والأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، بيان مشترك، شهد الإعلان عن قرار أنقرة إحالة الملف إلى البرلمان التركي.

واعتبرت روسيا، الثلاثاء، أن انضمام السويد إلى حلف الناتو سيكون له "تداعيات سلبية" على أمنها، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذا القرار سيكون له "تداعيات سلبية، هذا أكيد"، مضيفاً أن روسيا ستتخذ إجراءات "مقررة ومخططاً لها" رداً على ذلك.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب الانضمام إلى الحلف في أيار 2022، بعد ثلاثة أشهر فقط من التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

(م ش)