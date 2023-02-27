وكالة: استشهاد آمر فوج بالحشد واثنين من مرافقيه بضربة تركية في شنكال

أفاد مصدر أمني لوكالة المعلومة العراقية، الاثنين، بمقتل آمر فوج في الحشد الشعبي اثر غارة تركية في نينوى.

وقال المصدر للوكالة إن "فوج ٨٠ في الحشد الشعبي يزف الشهيد البطل الايزيدي القائد بير جكو الذي اغتالته يد الجريمة الارهابية التركية بضربة جوية غادرة".

ونقلت وكالة روج نيوز عن مراسلها في شنكال بأن "طائرة مسيّرة استهدفت قبل قليل عربة في قرية بهرافا التابعة لقضاء شنكال".

مضيفاً بأن "القصف أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص".

ولساعة اعداد هذا الخبر، لم تصدر وحدات مقاومة شنكال (YBŞ)أي بيان بخصوص الاستهداف.

(م ش)