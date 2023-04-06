وكالة: السعودية تسعى إلى احتضان إقليمي للأسد

تقود المملكة العربية السعودية جهوداً لإعادة بشار الأسد رسمياً إلى الدائرة الداخلية العربية في وقت مبكر من الشهر المقبل، فيما سيكون انتصاراً لإيران وروسيا وفي تحدٍ لتحذيرات الولايات المتحدة بعد أكثر من عقد من الصراع، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وتتخذ المملكة خطوات من شأنها أن تنهي تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وذلك قبل عقد قمة في الرياض منتصف أيار، وفقاً لثلاثة أشخاص سعوديون مطلعين وشخص مقرب من حكومة الإمارات التي تدعم الخطة.

وقال هؤلاء الأشخاص إن هذه الجهود مستمرة ويمكن أن تمتد إلى أقصى حد أو قد تفشل، أو يمكن للزعماء العرب أن يتوصلوا إلى خطة مؤقتة الشهر المقبل. قال العديد من الأشخاص إن الولايات المتحدة تدرك هذه الدفعة، وقد حذرت منها لكنها أدركت أنها لا تستطيع فعل الكثير لوقفها.

ويتوق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تصوير المملكة على أنها الزعيم السياسي والاقتصادي بلا منازع في العالم العربي.

وعلى الرغم من أن جامعة الدول العربية، لا تتمتع بثقل كبير نسبياً فيما يتعلق بصنع السياسات العالمية، إلا أن هذه الخطوة ستكون ذات أهمية رمزية. إن نجاح المصالحة مع سوريا سوف يمثل ضربة لنفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويقوي الانقسام بين المنطقة والحكومات الغربية، بحسب الوكالة.

وقبل كل شيء، سيكون فوزاً كبيراً لإيران، التي دعمت حكومة دمشق بالمقاتلين والأسلحة والمال ودافعت عن الأسد، التي تحالفت معها منذ إنشاء "الجمهورية الإسلامية" في عام 1979.

وعارضت قطر والكويت عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إنه من المشكوك فيه أنهم سيكونون قادرين على مقاومة التيار لفترة طويلة.

وتم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في عام 2011 بعد حملة الأسد الوحشية على المتظاهرين في بداية الربيع العربي. انضمت المملكة إلى دول المنطقة والغرب في قطع العلاقات في ذلك الوقت، ودعم قوى المعارضة ضد حكومة دمشق، التي كانت تدافع عنها بشكل أساسي إيران والمجموعات المتحالفة معها من لبنان والعراق وروسيا لاحقاً.

ومنعت الصين وروسيا محاولات معاقبة الأسد في مجلس الأمن الدولي، مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود كبيرة من جانب واحد ضد الأسد وحكومته.

'تأثير مهدئ'

بينما فوجئت الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاقية الإيرانية السعودية في بكين، رحبت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف مؤخراً بـ "التأثير المهدئ" الذي قد يكون له على المنطقة - لا سيما فيما يتعلق بحرب إقليمية أخرى في اليمن.

وصاغت المملكة تدخلها في اليمن في عام 2015 على أنه وضع حد للتدخل الإيراني في العالم العربي، وفي العام التالي قطعت العلاقات بين البلدين بعد أن تعرضت البعثة السعودية في طهران للهجوم رداً على إعدام الرياض لرجل دين ينتمي إلى المذهب الشيعي.

وقال باربرا ليف للصحفيين الأسبوع الماضي: "أي شيء يوفر نوعاً دائماً من الانفراج في التوترات والمواجهة التي شهدوها على مدار سنوات هو شيء عظيم ويجب أن يكون له تأثيرات إقليمية أوسع".

ولكن الكثيرين في واشنطن يخشون أن حرص المملكة على التركيز على الصين وإيران - جزئياً لتعزيز الخطط الاقتصادية للمملكة التي تقدر بمليارات الدولارات - قد يضر بطريقة ما بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في المنطقة.

في شهادة أمام الكونغرس في 23 آذار، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن وزارته حذرت حلفاء الولايات المتحدة من التطبيع مع الأسد. وفي اجتماع متعلق بسوريا في الأردن الشهر الماضي وحضرته المملكة العربية السعودية، اقترحت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تنازلات سياسية مثل إطلاق سراح السجناء وكبح جماح الشرطة السرية سيئة السمعة كشرط مسبق لأي تعامل وتطبيع مع الأسد، بحسب شخصين مطلعين على الاجتماع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن المحادثات الدبلوماسية كانت خاصة، لكنه أضاف أن أي مشاركة مع سوريا يجب أن تفيد الشعب السوري "وليس نظام الأسد".

وحذر العديد من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين الذين خدموا في الشرق الأوسط الرئيس جو بايدن وبلينكن في خطاب الأسبوع الماضي من أن عدم اتخاذ المزيد من القوة في منع التطبيع العربي مع الأسد "قصر نظر ويضر بأي أمل في الأمن والاستقرار الإقليميين".

(م ش)