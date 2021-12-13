وكالة: اختتام حوار سعودي إيراني يتناول قضايا أمنية وتقنية

وناقشت الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، عدداً من القضايا الأمنية والتقنية، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".

كما تطرقت للإجراءات الفنية، لبناء الثقة بين الطرفين، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى.

ونقلت "بترا"، عن الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل، قوله: "إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة".

وبين الأمين العام للمعهد أن مزيداً من الجلسات بين الطرفين سيتم عقدها في وقت قريب، لمتابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله.

والمعهد العربي لدراسات الأمن، "يعتبر من المؤسسات القليلة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، ويعنى بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وحظر الانتشار النووي، وقضايا الأمن النووي".

(ل د)