وكالة ميزوبوتاميا: حصار 6 قرى في جزير بشرناخ واعتقال 12 شخصاً في برسوس

وذكرت الوكالة أن الجنود الأتراك يحاصرون قرى جنبرة ونهريب وبياكوبك وباتل وسيسرك وغوزك التابعة لناحية جزير، منذ 10 أيام؛ نتيجة تقديم بلاغ، حيث إن الأهالي يجدون صعوبة في الخروج من القرى والدخول إليها، ويخضع المارة لفحص المعلومات العامة (GBT)، وفقاً لمعلومات القرويين.

وقال أحد القرويين، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية "نحن في شهر رمضان، وعادة ما يخرج الناس بعد الإفطار، لكن الآن لا أحد يستطيع الخروج مساء بسبب الحصار، وضعنا صعب جداً، هناك قلق وخوف في المنطقة، في المداهمات الأولى، حطم الجنود أبواب ونوافذ العديد من المنازل وهددوا الأسر، قال الجنود إنهم سيبقون في هذه القرى لفترة بناءً على الأوامر التي تلقوها من السلطات، ولهذا لا نعرف متى سينتهي الحصار"، حسب الوكالة.

هذا وكانت الشرطة التركية قد داهمت العديد من المنازل في ناحية برسوس بولاية رها الكردستانية واعتقلت 12 شخصاً، بينهم أعضاء في حزب الأقاليم الديمقراطية (DBP)، وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) منهم الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي في برسوس روجدا بينيجي، والرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي في برسوس يشار غوندوز آلب، والإداريين في حزب الشعوب الديمقراطي صالح كابلان، محمد يلدز، عائشة آكسو، أرغون آكاسلان، فريال جليك باش، عصمت بالي، آفني غوكهان، مصطفى بالي، إبراهيم بلبل، محمد عاكف يلماز.

وقد مُنِع هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا، من لقاء المحامين لـ 24 ساعة، ولا تتوفر أي معلومات عن سبب الاعتقال.

(ل م)