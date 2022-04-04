وكالة ميزوبوتاميا ترصد استعدادات متواصلة لجيش الاحتلال التركي للهجوم على باشور كردستان

تستعد دولة الاحتلال التركية لشن هجوم يستهدف مناطق زاب ومتينا وآفاشين في جنوب كردستان، في استمرار للهجمات التي بدأت في نيسان من العام الماضي.

رصدت وكالة ميزوبوتاميا للأنباء جيش الاحتلال التركي وهو ينشر قواته في القرى الواقعة على طول الحدود مع جنوب كردستان.

في الأسبوع الماضي، تحركت آليات عسكرية إلى القرى الحدودية في كل من جولميرك وشرنخ. وتشهد طرق وان- جولميرك و شرنخ- جولميرك تحركات يومية للقوافل العسكرية، وتضم القوافل العسكرية أسلحة ثقيلة يتم نشرها على الحدود.

وتم نشر الجنود بشكل رئيسي في القرى الحدودية في ناحية جلي التابعة لجولميرك، فيما شهدت المنطقة تحركات عسكرية مكثفة. وبحسب المعلومات فقد تم نشر هذه القوات في قرى زاويتي، وآشوت، وكيمان في ناحية جلي، وقرية ألموني في ناحية قلابان في شرنخ ومنطقة سوفارا كوترا أيضا. وفي إطار الاستعداد لسوق القوات إلى هذه المنطقة تم نصب الخيم وإخلاء مباني العديد من المؤسسات الرسمية بهدف إيواء الجنود، وفق ما ذكرته وكالة ميزوبوتاميا للأنباء.

اجتماع رفيع

وفي وقت سابق، اجتمع مسؤولون عسكريون أتراك رفيعو المستوى في قاعدة عسكرية في منطقة سوفارا كوترا، وبحسب المعلومات الواردة فقد ناقش المجتمعون خطة الحرب والعملية العسكرية. وبحسب مصادر محلية فإن التحركات التي تشهدها المنطقة تعتبر الأولى من نوعها لجهة حجمها وكثافتها. كما ذكرت المصادر أن جنود الجيش التركي يضغطون على حماة القرى في القرى الحدودية بهدف إجبارهم على المشاركة في العملية.

(ك)