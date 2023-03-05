وكالة إيرانية: طلاب 37 مدرسة في البلاد تعرضوا للتسميم

وأكدت الوكالة أن لجنة الصحة والعلاج التابعة للبرلمان الإيراني، حددت نوع المواد السامة التي استخدمت في هذه الهجمات، وهي "مزيج من غازات مختلفة"، الا أنها رفضت الإعلان عن أسماء الغازات وتفاصيلها.

وبدأت موجة التسمم المتعمد للطالبات، 30 تشرين الثاني 2022، في مدارس قم، ثم انتشرت في أنحاء إيران، ووصلت السبت (4 آذار) إلى مدارس البلدات والقرى الصغيرة.

ووفقاً للأنباء التي نقلتها الوكالة، فقد استُهدفت مدرسة "كفايي زاده" الثانوية للبنات بهجوم كيماوي، لكن مسؤولي المدرسة أغلقوا أبوابها ومنعوا الطالبات من المغادرة.

كما أشارت إلى تعرض مدرسة فهميدة الابتدائية في مدينة قم، لهجوم كيماوي أيضاً، وذكرت تعرض طالبات في مدرسة إمامت الثانوية بمدينة باكدشت للتسمم، السبت، بعد هجوم كيماوي.

(ي م)