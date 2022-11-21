وكالة حقوقية إيرانية: مقتل ما لا يقل عن 419 متظاهراً منذ بدء الاحتجاجات 

ووفقاً لهذا التقرير منذ بداية الاحتجاجات في إيران يوم 17 أيلول/ سبتمبر، وحتى الأحد 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 419 متظاهراً بينهم 60 طفلاً على الأقل دون سن الثامنة عشرة، بحسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

كما اعتقل ما لا يقل عن 17451 متظاهراً حتى يوم الأحد 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقد شاركت 155 مدينة إيرانية في هذه الاحتجاجات المناهضة للدولة الإيرانية.

يذكر أنه حتى يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تنظيم تجمعات احتجاجية في 142 جامعة إيرانية، واعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 540 طالباً وطالبة.

(س ر)