وكالة فرات للأنباء: مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي في عملية نوعية للكريلا في زاب

وبحسب الوكالة؛ فقد نفذ مقاتلو الكريلا صباح اليوم، عمليةً نوعيةً ضد جيش الاحتلال التركي، في منطقة الشهيد شاهين التابعة لساحة مقاومة العصر في زاب.

وأسفرت العملية عن مقتل عدد من جنود جيش الاحتلال التركي، على ما أفادت الوكالة.

هذا ومن المرتقب أن يصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً بشأن العملية، خلال الساعات القادمة.

ويشار إلى أن قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) تبدي مقاومة ملحمية في وجه هجمات الإبادة المشتركة التي يشنها جيش الاحتلال التركي بشراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 17 من نيسان المنصرم، على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان).

(ر)