وكالة أنباء روسية: ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة يلتقون اليوم في إسطنبول

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، نقلاً عن مصدر لم تسمه إن ممثلين من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون في إسطنبول، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان مجموعة من "القضايا الصعبة" بما في ذلك التأشيرات ومستويات التوظيف بالسفارات وعمل مؤسسات ووكالات كل جانب في الخارج، بحسب تاس.

وتم تقليص التمثيل الدبلوماسي في السفارة الروسية في واشنطن وفي السفارة الأميركية في موسكو بشكل كبير في السنوات الأخيرة في سلسلة من عمليات الطرد المتبادلة التي شهدت إعادة عشرات الدبلوماسيين الروس والأميركيين.

والتقى رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز في العاصمة التركية أنقرة في 14 تشرين الثاني في أعلى مستوى اتصال وجهاً لوجه بين الجانبين منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في شباط.

(م ش)