وكالة أمريكية: السراج يعتزم الاستقالة

وقال مسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما" بإعلان السراج استقالته، سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما سيبقى في منصبه حتى إجراء المفاوضات في جنيف الشهر المقبل"

وسيُطلب من الطرفين المتنافسين الاتفاق على هيكلية جديدة للمجلس الرئاسي توحد الإدارات المتناحرة في البلاد وترتيب الانتخابات.

ومن المتوقع أن تلقى الخطوة ترحيبا من داعمي حفتر الإقليميين، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة، مع تسهيل المحادثات لتوحيد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الصراعات والتي تقع على قمة أكبر احتياطيات نفطية في القارة.

وقال أربعة مسؤولين إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وقال مسؤولان إنه من المتوقع أن يدلي بإعلانه بحلول نهاية الأسبوع.

(م ش)