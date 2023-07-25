وكالة الطاقة الذرية تعلن رصد ألغام في محطة زابوريجيا النووية

وقال رئيس الوكالة الدولية رفائيل غروسي في بيان، إن خبراء الوكالة شاهدوا بعض الألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالمحطة، بمنطقة محظورة لا يمكن الوصول إليها، محذراً من أن زرع الألغام المتفجرة يتعارض مع معايير السلامة للوكالة الدولية وإرشادات الأمن النووي.

يذكر، أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا على مدى الأشهر الماضية، الاتهامات بقصف هذه المحطة أو السعي لوقوع حادث نووي متعمد فيها.

(سـ)