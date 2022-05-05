وجيها عشيرتين كردية وعربية يؤكدان أن وحدة المكونات والشعوب كفيلة بهزيمة تركيا

تتصاعد هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، منذ الـ 17 من نيسان/أبريل الفائت، مستخدمة فيها جميع أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة، انطلاقاً من مناطق سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK.

مع استمرار الهجمات تزداد ردود الفعل على الساحة الكردستانية، وتلقى سخطاً شعبياً واستنكاراً من شعوب ومكونات المنطقة، لا سيما حيال مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع الاحتلال التركي في هجوم الإبادة المشترك.

'الهجمات تستهدف المدافعين عن الحرية'

وجيه عشيرة فاطمي في مدينة الحسكة، عبد الله فاطمي، أكد رفضهم لهذه الهجمات التي تستهدف مناطق الدفاع المشروع، وقال لوكالتنا: "لا نقبل بهجمات تستهدف المدافعين عن الحرية".

فاطمي أشار إلى هدف دولة الاحتلال التركي ورئيسها أردوغان في استرجاع أطماع الدولة العثمانية في المنطقة على حساب الشعوب الحرة، واحتلال الأراضي، بينما شبه أفعاله بالمنشار الذي يقطع ذهاباً وإياباً ويستقطع الأراضي لصالحه.

'وحدة المكونات والشعوب كفيلة بإفشال الهجمات التركية'

مؤكداً أن تكاتف المكونات كفيل بإفشال الهجمات التركية وهزيمتها "بفضل تكاتف المكونات ستفشل كافة هجمات الاحتلال التركي ضد أبنائنا الكريلا ومناطقنا".

رئيس مجلس قبيلة الجبور العربية، فواز الزوبع الملحم، شدد أيضاً على ضرورة الدفاع عن الأرض التي دفع الآلاف من أبنائها حياتهم في سبيلها، وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني في الهجوم التركي.

وتساءل فواز الزوبع خلال حديثه، "لماذا تتدخل دولة الاحتلال التركية في أراضي كردستان وتخرق سيادة إقليم كردستان؟".

ودعا رئيس مجلس قبيلة الجبور، فواز الزوبع الملحم، كافة الشعوب للتكاتف أكثر وتوسيع حلقة الوحدة في إطار حماية أراضيهم، وسط تخاذل المجتمع الدولي حيال هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي.، مؤكداً تمسكهم بأرضهم، واصطفافهم إلى جانب قواتهم التي تجابه الاحتلال.

(أم)

ANHA