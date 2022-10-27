وجيه وعضو عوائل الشهداء بدير الزور: الاعتداء على الكريلا هو اعتداء على كل الشعوب الحرة

أثار استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي استياء كبيراً من قبل كافة مكونات شمال وشرق سوريا التي أدانت هذه الجريمة واستنكرت الصمت الدولي حيال الجرائم التركية بحق شعب المنطقة.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا، الوجيه حواس الجاسم، أحد وجهاء عشائر الباغوز، الذي قال "نحن أهالي وشيوخ ووجهاء عشائر ريف دير الزور الشرقي، ندين ونستنكر انتهاكات دولة الاحتلال التركي مؤخراً، وقصفها بالكيماوي على قوات الكريلا، ونحن نحرص على سلامة شعب المنطقة، سواء في سوريا أو العراق".

وأضاف "قوات الكريلا هي القوة الأولى في العالم التي تسعى إلى تحقيق أخوّة الشعوب، وتناضل من أجل الحرية والاستقرار في المنطقة بشكل عام".

وأكد الجاسم "نحن نتضامن ونتكاتف مع شعب العراق، سواء الكرد أو العرب مهما كانت طوائفهم الدينية".

وطالب الجاسم جميع الدول والأمم المتحدة بالتدخل الفوري ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على استخدامها الأسلحة المحظورة دولياً.

بدوره، أكد عضو مجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين، راكان الفريح "إن الاعتداء على قوات الكريلا يعني الاعتداء على كافة الشعوب الحرة؛ وأكثر من ذلك، بل هو اعتداء على الإنسانية جمعاء، وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً".

أضاف الفريح "نرى اليوم، أن دولة الاحتلال التركي ترتكب المجازر بحق الشعوب دون رحمة، والصمت الدولي هو الذي يشجعها على ذلك، لكننا نأسف على هذا الصمت المخزي ونأسف على تلك لجرائم التي تُمارس على قوات المقاومة الحرة التي تمثل كافة الشعوب وتسعى لنيل مرادها".

وأكد الفريح في ختام حديثه، "سنستمر في دعم قوات الكريلا، ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نصمت ضد أي اعتداء عليها من قبل دولة الاحتلال التركي، وسنعمل كل ما بوسعنا لإيقاف هذه الهجمات والاعتداءات".

(خ)

ANHA