وجيه من عشيرة الشعيطات: لا سبيل لإنهاء الحروب إلا عبر الاعتراف بالإدارة الذاتية

وقال حمد خضر الشريف لوكالتنا " إن الإدارة الذاتية تعطي الجميع حقه في التعبير وتمثل ارادتنا بكافة مكوناتنا واطيافنا من من كرد وعرب وسريان وارمن".

مشروع يحمي وحدة الشعب السوري

واضاف الشريف " مشروع الادارة الذاتية يحمي وحدة الشعب ويزيد من قوتهم وتصديهم لأي عدو يحاول العبث بأمن واستقرار أراضيهم، وهي السبيل الوحيد لإنهاء الحروب في سوريا".

واوضح أيضاً ان مشروع الادارة الذاتية هو مشروع وطني يخدم مصلحة كافة شعوب المنطقة.

الإدارة الذاتية هي مكسب للشعب الذي حرر أرضه من الإرهاب

الشريف بين أن الإدارة الذاتية هي مكسب للشعب الذي حرر أرضه من الإرهاب وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على الأراضي السورية ولا تزال تتصدى للاحتلال التركي".

وجيه عشيرة الشعيطات في ريف دير الزور حمد الشريف طالب المجتمع الدولي للاعتراف بالإدارة الذاتية ودعمها وقال" هي الحل الذي سيساعد في تخطي الأزمة".

( ف ع/سـ )

ANHA