وجيه عشيرة: تركيا وحكومة دمشق وراء تحرك الخلايا والاغتيالات

يسعى الاحتلال التركي من خلال الخلايا النائمة لمرتزقة داعش إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق دير الزور، كما تحاول حكومة دمشق عبر موالين لها زيادة حجم الهوة بين أهالي المنطقة وقوات سوريا الديمقراطية من خلال استهداف رموز وشخصيات معروفة.

وحاول مسلحون اغتيال عبد الجليل الصالح الحمد، وهو أحد وجهاء عشيرة العنابزة من قبيلة العكيدات، من أبناء بلدة خشام في الريف الشرقي لمدينة دير الزور يوم أمس.

القوى الأمنية بالتعاون مع التحالف الدولي تمكنوا من القبض على العشرات من أعضاء الخلايا التي تعمل على تنفيذ الاغتيالات في المنطقة، واعترفوا بتبعيتهم لمرتزقة داعش وقوات حكومة دمشق.

يقول وجيه عشيرة السادة المشاهدة في مركدة، علي الخضر إن "الخلايا لازالت تعمل، ومن المعروف أن تركيا والنظام البعثي والكتائب الإيرانية هي من جندتهم".

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا استقرارًا أمنيًّا رغم محاولات الكثير من الجهات وعلى رأسها الاحتلال التركي إحداث مشاكل لإفشال مشروع الإدارة الذاتية، وضرب المكونات فيما بينها.

ويوضح الخضر قائلًا "مناطق شمال وشرق سوريا آمنة بشكلٍ كبير، والقوات الأمنية تحاول الحفاظ على حياة وسلامة الأهالي من خلال تلبيتهم النداء للبحث عن المخربين والإرهابيين الذين ينتمون إلى فصائل تركية ومجموعات النظام البعثي والقوى الإيرانية في مناطق دير الزور".

ويضيف "هذه الخلايا لا زالت تعمل على الأرض، بالرغم من كافة الحملات العسكرية التي نفذتها قسد تلبية لنداء وجهاء وشيوخ العشائر".

وينوه الخضر إلى أن هؤلاء المرتزقة يعملون على إشعال الفتن بين مكونات المنطقة والقوات الأمنية المتمثلة في قسد خدمةً لمن جندهم، وتابع "إننا في عموم مناطق شمال وشرق سوريا متكاتفون مع أبنائنا من قوات قسد للدفاع عن أراضينا والحفاظ على مكتسبات ثورتنا التي قدمنا من أجلها آلاف الشهداء".

ويستدرك وجيه عشيرة المشاهدة في حديثه، أن "الإدارة الذاتية لم ترق لأعدائنا، فحاولوا من خلال هذه الخلايا ضرب النسيج الوطني المتماسك، إلا أنهم وجدوا ما فاجأهم من الشعب والقوات العسكرية التي يربطها ببعض الهدف والإرادة للقضاء على الإرهاب".

ويردف خضر "بترابطنا وتماسكنا لن يجد العدو أي ثغرة ليدخل منها وينال من حريتنا، يجب علينا دعم ومساندة أبطال قسد في الجبهات لمنع وصول تركيا ومرتزقتها إلى مبتغاهم".

واختتم وجيه عشيرة السادة المشاهدة، علي الخضر، حديثه قائلًا "نحن شعب يصعب على تركيا والإرهاب النيل منا، سنكون بمثابة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء".

(هـ ن)

ANHA