وجيه عشيرة شمر: المراهنات على تفكيك تكاتفنا خاسرة

استطاعت الإدارة الذاتية جمع المكونات في شمال وشرق سوريا على الرغم من تعددها، وآمنت مكونات المنطقة بمشروع الإدارة الذاتية وانخرطت في العمل ضمن صفوفها مدنياً وعسكرياً لإنجاح هذا المشروع الذي وجدت فيه ضالتها وخلاصها من التهميش والصراعات، إلا أن أطرافاً أخرى حاولت استهداف تنوع المكونات وإثارة الفتن فيما بينها، وبالتالي ضرب مشروع الإدارة الذاتية.

ويشدد شيوخ ووجهاء العشائر العربية وعيهم لما يحاك ضد المنطقة، مؤكدين على وقوفهم في صف الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

وجيه عشيرة شمر العربية، الشيخ هاشم عمر الجربا، قال لوكالتنا إن "الأطراف الأخرى تراهن على تفككنا أو انقسامنا في منطقة شمال وشرق سوريا من القبائل العربية والكردية، لكننا صف واحد قولاً واحداً، والإدارة الذاتية لم تسعَ يوماً إلى الانفصال أو التقسيم، وطالما حاول أعداء مشروعنا إفشاله".

ونوّه الجربا "كان هناك مؤتمر يضم جميع مكونات المنطقة وقبائلها وأطيافها، واليوم يشارك جميع أبناء القبائل العربية والكردية وجميع الأطياف في شمال شرق سوريا في القرار السياسي، وأي أحد يراهن على تحييد الجهة السياسية عن العسكرية وعن الجهة الاجتماعية فهو خاسر".

وأضاف الشيخ هاشم الجربا "إننا في شمال وشرق سوريا كتلة واحدة ومجتمع واحد في المجاورة والمصاهرة، يوجد مشاركة بين هذه المكونات بكل شيء وندافع عن الوطن سوياً ونموت معاً".

قسد والإدارة الذاتية تضم الجميع

وأكد وجيه عشيرة شمر أن مكونات المنطقة تساند قوات سوريا الديمقراطية "العشائر تدعم قوات سوريا الديمقراطية كون جميع أبناء العشائر العربية والكردية مشاركة في قوات سوريا الديمقراطية، وهذه القوات هي قوات تمثل جميع المكونات والقبائل العربية والكردية والسريانية وغيرها من مكونات".

وأضاف أيضاً "الإدارة الذاتية تشمل الكل وليست مختصرة على المكون الكردي فقط، بل يوجد فيها العرب والآشوريون والأرمن، فجميع هذه المكونات هم أبناؤنا".

(ك)

ANHA