وجيه عشيرة شمر يطالب حكومة الكاظمي بوقف بناء جدار عازل بين شنكال وروج آفا

وجاء ذلك خلال مشاركته برفقة وجهاء آخرين للعشائر العربية في إقليم الجزيرة، للشعب في مظاهرة خرجت الثلاثاء على الحدود في نقطة العبور السابقة بين قضاء شنكال وناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، رفضاً وتنديداً بسياسة حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وبجدار الفصل الذي يبنى بين قضاء شنكال وروج آفا.

ويبني الجيش العراقي بالتعاون مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ منتصف آذار/ مارس المنصرم، جداراً فاصلاً على الحدود بين قضاء شنكال وروج آفا، بطول 250 كم وارتفاع نحو 4 أمتار، استكمالاً لاتفاقية الـ 9 من تشرين الأول / ديسمبر عام 2020 حول شنكال.

يرى وجيه عشيرة شمر في إقليم الجزيرة، غالب السعدون، في بناء الجدار مسعى لحكومة الكاظمي إلى عزل أبناء العمومة والعشائر والقبائل الموجودة على كلا الطرفين عن بعضها البعض.

وقال: "نحن على طرفي الحدود وفي البلدين تربطنا أخوة وقرابة دم، وهذا الجدار الفاصل الذي يشاد يراد منه قطع أوصال هذه العشائر وقطع التواصل بين الأهل في الطرفين، فعندما تعرض أهلنا على الجانب العراقي لإرهاب داعش، ومنهم الشعب في شنكال شوهد كيف تدخلت قواتنا لتقديم الدعم والمساندة وتخليص أهلنا نظراً للقرابة التي تجمعنا".

وأعرب السعدون عن سخطه ورفضه القاطع للجدار الذي يبنى على الحدود، قائلاً: "لا نقبل ببناء هذا الجدار الفاصل، وعزل عشائرنا عن بعضها، وهذا الجدار الاسمنتي لا يعني لنا شيئاً، ولا يمثل رؤية العشائر الموجودة على الجهتين، بل نحن أبناء منطقة وشعوب واحدة متكاتفين".

ووجه وجيه عشيرة شمر في إقليم الجزيرة، غالب السعدون، رسالة إلى حكومة الكاظمي، طالبها بإعادة النظر في القرار الذي عده خاطئاً وغير صائبٍ، ويضر المنطقة ويزعزع أمنها على عكس ما يروج له أنه لحماية الشعوب على الطرفين.

(أ م)

ANHA