وجيه عشيرة بني سعيد: وحشدة الصف الكردي يمثل قوة لجميع المكونات المنطقة

شهد منتصف شهر حزيران الجاري توافقاً أوليا بين أحزاب وكتل سياسية كردية سورية يقتضي توحيد الرؤى السياسية، جاء ذلك بعد سلسلة لقاءات ومباحثات دعا إليها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، فيما يترقب الشارع الكردي الشروع بالمرحلة الثانية من المباحثات التي من المقرر بحث تفاصيل دقيقة في النواحي السياسية والعسكرية والإدارية.

وعلق أحد وجهاء عشيرة بني سعيد في مدينة منبج فهد الشلاش لوكالة أنباء هاوار على هذا الموضوع وقال إن "تحرير مناطق سورية من مرتزقة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية ووحدة المكونات السورية التي باتت تتبلور أظهرت فجوة عدم وحدة الصف الكردي، إلا أن جهود القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية كانت إيجابية في إطار تحقيق هذه الوحدة".

وأشاد الشلاش بالدور الذي لعبته القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية للوصول إلى وحدة كردية وقال: "بعد عدة اجتماعات توصل الأخوة الكرد إلى اتفاق يجمع الأحزاب الكردية، هذا الجمع والاتفاق ضمن وحدة الصف الكردي يمثل قوة لجميع المكونات التي تتعايش في مناطق شمال وشرق سوريا".

وشدد على أنه من "المهم جداً توصل الكرد إلى اتفاق فعلي في ظل الظروف الراهنة التي تشهد مواقف غير واضحة وضبابة من الدول الاقليمية والعالمية"، مضيفًا: "في هذه المرحلة يجب أن يتحد الصف الكردي بمواقفه وسياساته لمواجهة المشاكل بقوة".

ولفت فهد الشلاش إلى أن المرحلة القادمة من مراحل الوحدة الكردية هي حساسة وخاصة، وأن التهديدات التركية مازالت مستمرة على شمال العراق ومناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن العدوان التركي الفاشي يستهدف الكرد والعرب مستشهداً بالتدخلات التركية في ليبيا وإدلب.

وأكد على ضرورة اتحاد شعوب المنطقة بكافة المكونات من كرد وعرب وتركمان، والوقوف في صف واحد لمواجهة الاحتلال التركي، ولا سبيل لوقف الهجمات التركية إلا بالاتحاد.

واختتم الشلاش حديثه بمباركة الوحدة الكردية بقوله: "نحن شيوخ العشائر والوجهاء نبارك وحدة الصف الكردي، فعندما يتحد الكرد نقوى نحن العشائر العربية في المنطقة، وتشكل حافزًا لوحدة العشائر العربية ضد العدوان التركي ولإعمار سوريا".

(كروب/ج)

ANHA