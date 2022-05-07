وجيه عشيرة عربية: هدف تركيا القضاء على الكرد والعرب

تواصل دولة الاحتلال التركي منذ الـ 17 من نيسان المنصرم، شن هجمات إبادة على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسط مقاومة بطولية يبديها مقاتلو الكريلا.

كما صعّدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من هجماتهم على شمال وشرق سوريا، واستهداف القرى الآهلة بالسكان.

وجيه عشيرة البو خميس، الشيخ علي خميسي دعا، خلال حديث مع وكالتنا، إلى الوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي ومخططاتها الاحتلالية في المنطقة، وأكد أن استهداف شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، يأتي في إطار إعادة الأطماع العثمانية والقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية الحاضن لكافة المكونات والشعوب.

وقال إن "أهالي شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتهم يعون مخاطر الاحتلال التركي على المنطقة عموماً، لأنه يستهدف أمنهم واستقرارهم".

'العرب أكثر الشعوب تضرراً من العدوان التركي على المنطقة'

وأوضح الشيخ علي الخميسي أن "أكثر الشعوب المتضررة من بطش وهجمات دولة الاحتلال التركي هو الشعب العربي، لذا علينا أن نصعّد النضال ونقف بحزم أمام مخططاتها الفاشية".

وحذر الشيخ علي الخميسي العشائر العربية في سوريا والعراق وجميع الدول العربية من الانجرار وراء أوهام العدو والسير وراء مخططاته للقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية، منوهاً إلى أن أهداف الاحتلال التركي ليست القضاء على الكرد فقط؛ بل القضاء على العرب أيضاً كما فعل سابقاً.

وأشار إلى تدخلات دولة الاحتلال التركي في شؤون الدول داخلياً، قائلاً: "إذا نظرنا إلى الواقع وما يحصل في بعض الدول نتيجة تدخلات الاحتلال التركي في شؤونها نستنتج أن هناك خطراً قائماً كبيراً على جميع الشعوب في العالم، ولا يقتصر على الكرد فقط، وهذا ما يوضح نوايا الدولة التركية الفاشية بإعادة أطماع أجدادها العثمانيين".

'مشروع الأمة الديمقراطية نجاة للشعوب المضطهدة'

وشدد وجيه عشيرة البو خميس في حديثه، على أن مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب هو المشروع الحقيقي لنجاة السوريين والشعوب المضطهدة في العالم أجمع.

ويرى الخميسي أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا واستخدام كافة الأسلحة المتطورة والمحرمة دولياً يدل على ضعفه وفشله داخلياً، وانهيار مشاريعه الاستعمارية في المنطقة.

'بإرادة كافة الشعوب سيُفشَل مشروع العثمانية الجديد'

وأكد الخميسي أن إرادة الشعوب ووحدتها سيُفشل مشروع دولة الاحتلال التركي ولن تستطيع الوصول إلى مرادها، مشدداً "خسئتم في القضاء على مشروعنا الديمقراطي".

وناشد وجيه عشيرة البو خميس، الشيخ علي الخميسي، في نهاية حديثه، العشائر العربية في جميع الدول العربية التكاتف لدحر الاحتلال التركي.

(سـ)

ANHA