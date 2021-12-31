وجيه عشيرة عربية يشيد بتلاحم مكونات المنطقة ويشدد على ضرورة تعزيزها

استطاعت ثورة روج آفا التي انطلقت في الـ 19 من تموز/ يوليو 2012، أن تكون الملاذ الآمن للشعوب؛ للتحرر من قيود العبودية والاضطهاد والظلم، وباتساع رقعتها في شمال وشرق سوريا فتحت الآفاق لكافة المكونات للعيش على أسس التعايش المشترك بكل حرية وعدالة.

تسعى بعض الجهات إلى ضرب مشروع أخوة الشعوب، مشروع الأمة الديمقراطية، باستخدام أساليب وطرق عديدة، منها إثارة الفتنة بين المكونات. وحول هذا الموضوع ولبحث أهمية تعزيز تحالف مكونات المنطقة، أجرت وكالتنا لقاء مع وجيه عشيرة الجوالة العربية، عبد الرحمن الرشيد.

عبد الرحمن الرشيد استهل حديثه بالإشارة إلى أن العلاقات التي تجمع مكونات المجتمع السوري طيبة على امتداد التاريخ الذي شهد على هذه اللحمة. وتابع قائلاً: "المجتمع السوري باختلافاته المتعددة هي كالحديقة الجميلة المليئة بالزهور المتنوعة، وهذه الجمالية تعطيها قوة وتماسك أكبر".

بعد تشكيل قوات عسكرية متمثلة في قوات سوريا الديمقراطية وتأسيس الإدارة الذاتية التي أوصلت المنطقة إلى بر الأمان، حاولت بعض الجهات الداخلية والخارجية إثارة الفتنة بين المكونات في شمال وشرق سوريا.

وقال الشيخ عبد الرحمن الرشيد، في هذا الصدد: "حاولت أجندات خارجية أن تشعل فتنة بين هذا المجتمع المتماسك إلا أنها باءت بالفشل والسبب يعود إلى العقيدة التي رسخها آباؤنا وأجدادنا" وتابع "انكسرت كل مخططات الفتنة التي سعت إلى إحداث شرخ بين مكونات المجتمع".

كما بيّن الشيخ عبد الرحمن الرشيد أن "هناك توافق بين مكونات المنطقة بشكل كبير وتأييد اجتماعي للوحدة المجتمعية ونظام الأمة الديمقراطية، والدليل موجود في تشكيلة قوات سوريا الديمقراطية التي تضم كلاً من العرب، الكرد، السريان والتركمان والشركس وغيرهم من المكونات الأخرى".

وتابع "هذا التقارب والتلاحم ساعد على محاربة كافة أشكال الإرهاب في المنطقة، بالإضافة إلى مواجهة التدخلات الخارجية، فعند حدوث أي عدوان تهب كافة مكونات المنطقة لمواجهة هذا العدوان".

وفي ختام حديثه، أكد وجيه عشيرة الجوالة، عبد الرحمن الرشيد، أن كافة مكونات شمال وشرق سوريا على وعي تام بالفتن التي تريد ضرب هذا المشروع الذي أعطى الحق لكل المكونات". وطالب برص الصفوف والتكاتف لمواجهة الهجمات التركية التي تحاول تطويق تحالف المكونات ومشروع الأمة الديمقراطية.

(آ)

ANHA